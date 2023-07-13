Події

15:24 13.07.2023

За десять днів на держкордоні встановлено 30 протитанкових мінних полів і загороджень - Наєв

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За десять днів на держкордоні встановлено 30 протитанкових мінних полів і загороджень - Наєв

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив про триваючі інтенсивні роботи зі створення інженерних загороджень на державному кордоні України з державою-агресором.

"За останню декаду місяця нами встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше ніж 5,8 тис. мін. Вздовж кордону обладнано близько 5 тис. метрів траншей та 6,5 тис. метрів протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки", - наведено слова Наєва на сторінці Командування Об'єднаних сил у фейсбуці у четвер.

За його словами, мінні поля встановлюють, щоб унеможливити проникнення ворожих диверсійних груп і перетин кордону бронетанковою технікою.

"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", - пояснив Наєв.

 

Теги: #кордон #поля #міни

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