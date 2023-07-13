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14:55 13.07.2023

Україна вже отримала касетні боєприпаси зі США - Тарнавський

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Україна вже отримала касетні боєприпаси зі США - Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про отримання Україною касетних боєприпасів зі США після того, як президент Джозеф Байден заявив минулого тижня, що він ухвалив рішення схвалити їх передачу Україні.

"Ми щойно отримали їх, ми ще не використали їх, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою - ІФ-У)... Супротивник теж розуміє, що з отриманням цього боєприпасу в нас буде перевага. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де є можливість це використовувати", - сказав Тарнавський в інтерв'ю CNN у четвер.

За його словами, вище керівництво ухвалить рішення щодо "ділянок території, де воно може бути використане" і наголосив на обмеженнях на використання касетних боєприпасів, заявивши, що їхнє використання заборонене в густонаселених районах, навіть якщо їх окуповано російськими військами.

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту... Це абсолютно не так. Але вони дуже стурбовані", - зазначив Тарнавський.

Як повідомлялося, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме касетні снаряди калібру 155-мм, 7 липня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання постачання Україні касетних боєприпасів - це винятково справа кожного конкретного союзника.

Касетні бомби заборонені в багатьох країнах, але не в США, Україні та РФ.

Боєприпаси скидають розривні бомби, вбиваючи ворожих солдатів на великій території, але боєприпаси, що не розірвалися, можуть становити довгострокову загрозу для мирних жителів.

РФ застосовує власні касетні боєприпаси проти України з моменту свого вторгнення понад рік тому, і Україна також відповіла такою зброєю.

Теги: #касетні_боєприпаси #тарнавський

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