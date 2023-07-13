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13:02 13.07.2023

ДМЗ і "Суха Балка" Ярославського готують працівників до можливої аварії на ЗАЕС

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ДМЗ і "Суха Балка" Ярославського готують працівників до можливої аварії на ЗАЕС

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше - "Дніпрококс") і рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входять до групи DCH Олександра Ярославського, закликають співробітників відповідально ставитися до можливої загрози з боку окупантів у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Згідно з інформацією в корпоративній газеті DCH Steel, на підприємствах групи впроваджується низка превентивних заходів на випадок аварії на ЗАЕС.

Так, у цехи ДМЗ передано дозиметри, які будуть встановлені для проведення замірів радіаційного фону. Два з них передано на коксохімічне виробництво, по одному - у кожен прокатний цех, службі охорони, диспетчерам підприємства. Ще чотири апарати перебувають у резерві й будуть застосовані в разі потреби.

"Графік замірів опрацьовується, найімовірніше, вони проводитимуться раз на кілька годин, а контролюватиме процес і збиратиме інформацію диспетчер підприємства", - констатувало видання.

Зі свого боку начальниця відділу охорони праці та промислової безпеки Вікторія Калініченко провела навчання роботі з дозиметрами.

Уточнено, що на руднику "Суха Балка" дозиметри також є у певних фахівців. Крім цього, як і на ДМЗ, кожен підрозділ розробляє алгоритм дій на випадок аварії.

Теги: #дмз #заес #сухая_балка

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