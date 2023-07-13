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12:46 13.07.2023

Нідерланди приєднаються до декларації G7 про підтримку України

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Нідерланди приєднаються до декларації G7 про підтримку України

Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України від країн "Великої сімки" (G7), повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

"Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включно з оголошеними заходами безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи і сприятимуть гарантуванню безпеки України в тісній співпраці з міжнародними партнерами", - написав Гукстра у твіттері.

Раніше декларацію про гарантії безпеки для України, яку в середу, 12 липня, оголосили лідери "Великої сімки", підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія. Лідери також пообіцяли надавати Україні сучасну військову техніку і підтримувати ініціативи з підготовки українських військових.

12 липня країни G7 оголосили про початок двосторонніх переговорів з Україною щодо формалізації підтримки країни. "Кожен із нас працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну наразі і стримувати російську агресію в майбутньому, шляхом продовження надання: безпекової допомоги й сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами; підтримка подальшого розвитку оборонно-промислової бази України", - йдеться в тексті Спільної декларації на підтримку України.

Країни "Великої сімки" також докладуть "зусиль із реконструкції та відновлення з метою створення умов, сприятливих для просування економічного процвітання України, включно з її енергетичною безпекою".

 

Теги: #декларація #нідерланди #g7

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