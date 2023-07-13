ЗС України за добу знищили 510 окупантів

ЗС України минулої доби ліквідували 510 окупантів, 9 бронемашин, 2 танки, 23 артсистеми, 4 реактивні системи залпового вогню, 26 БПЛА і 37 од. автомобільної та спецтехніки, повідомили в Генштабі у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 236040 (+510) осіб ліквідовано, танків - 4092 (+2) од, бойових броньованих машин - 7999 (+9) од, артилерійських систем - 4425 (+23) од, РСЗВ - 678 (+4) од, засобів ППО - 421 (+6) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3752 (+26), крилаті ракети - 1271 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од, спеціальна техніка - 652 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.