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08:02 13.07.2023

"Укрпошта" використає EUR22,7 млн кредиту ЄБРР на закупівлю електровелосипедів і комерційних вантажівок

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"Укрпошта" використає EUR22,7 млн кредиту ЄБРР на закупівлю електровелосипедів і комерційних вантажівок

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив переспрямувати EUR22,7 млн із виділеного в листопаді 2020 року "Укрпошті" кредиту EUR63 млн на закупівлю понад 5000 електровелосипедів і близько 350 комерційних вантажівок.

"Повномасштабна війна Росії проти України, яка ускладнила доступ до клієнтів і зробила запити більш терміновими, змінила пріоритети", - зазначив банк у пресрелізі в середу.

Як повідомляє ЄБРР, ці нові інвестиції відповідають початковим цілям проєкту - модернізація логістичної інфраструктури та операційного парку компанії.

Банк нагадав, що в грудні 2022 року схвалив грант на спільне інвестування в розмірі EUR4,5 млн, що фінансується зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР (SSF), для підтримки придбання супутникових інтернет-терміналів і генераторів електроенергії для мобільних поштових фургонів.

"Укрпошта" в першому кварталі 2023 року скоротила чистий збиток на 38% порівняно з першим кварталом 2022 року - до 403,82 млн грн, виручка збільшилася на 24,8% - до 2 млрд 778,87 млн грн.

Кредит ЄБРР передбачав три транші: 1-й і 3-й терміном до восьми років на суму EUR23 млн і EUR10 млн відповідно на фінансування завершення проєкту "Сільське відділення", який передбачає закупівлю нових обладнаних авто (до 1900 од.) під пересувні відділення поштового зв'язку в 17 областях (пристрої "3-в-1") та запровадження нової системи "Фронт-офіс" для діджитизації та автоматизації поштових послуг.

Транш-2 на EUR30 млн терміном до 12 років - для фінансування другої половини інвестиційного проєкту з розвитку логістичної мережі.

Станом на кінець березня 2023 року з EUR63 млн кредиту було отримано EUR29,516 млн, погашено EUR1,917 млн. Ставка за кредитом - EURIBOR+1%.

 

 

Теги: #укрпошта #єбрр

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