Події

07:15 13.07.2023

У Подільському районі виявили тіло загиблого

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У Подільському районі виявили тіло загиблого

У Подільському районі виявили тіло загиблого під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у трьох районах Києва зафіксовано уламки БПЛА, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У ніч із середи на четвер у більшості областей України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляли, що російські окупанти здійснили атаку ракетами і баражуючими безпілотними літальними апаратами типу "Shahed".

 

 

 

Теги: #київ #постраждалі #бпла

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