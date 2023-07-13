У Подільському районі виявили тіло загиблого під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у трьох районах Києва зафіксовано уламки БПЛА, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У ніч із середи на четвер у більшості областей України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляли, що російські окупанти здійснили атаку ракетами і баражуючими безпілотними літальними апаратами типу "Shahed".