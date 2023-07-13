Ще двом постраждалим від атаки дронів у Шевченківському районі надали допомогу на місці
Ще двом постраждалим від атаки дронів у Шевченківському районі надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Ще двом у Шевченківському районі було надано допомогу на місці", - написав він.
Також, за його словами, двоє постраждалих госпіталізовані в Дарницькому районі столиці.
Мер зазначив, що за адресами викликів медиків у Подільський, Солом'янський і Дніпровський райони постраждалих від російської атаки поки що немає.
Водночас у Подільському районі загоряння в нежитловій будівлі. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці.