У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені
У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені, у Шевченківському горить балкон багатоквартирного будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані", - написав він у телеграм-каналі.
У Шевченківському районі - загоряння на балконі багатоквартирного будинку.
Усі служби працюють на місцях, зазначив мер.
"Двох постраждалих госпіталізовано в Дарницькому районі столиці", - додав Кличко.