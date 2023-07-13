Події

07:09 13.07.2023

У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені

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У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені

У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені, у Шевченківському горить балкон багатоквартирного будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані", - написав він у телеграм-каналі.

У Шевченківському районі - загоряння на балконі багатоквартирного будинку.

Усі служби працюють на місцях, зазначив мер.

"Двох постраждалих госпіталізовано в Дарницькому районі столиці", - додав Кличко.

Теги: #київ #постраждалі #дарницький_район

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