У Києві можуть продовжити роботу закладів громадського харчування у вечірній час

Національна ресторанна асоціація України звернулася до Ради оборони Києва з проханням розглянути питання щодо продовження часу роботи закладів громадського харчування, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Відповідний документ мер розмістив у своєму Telegram-каналі.

"Ми розуміємо, що бізнес має працювати, економіка має отримувати податки, а люди - мати роботу. Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч із підприємцями для обговорення всіх аспектів. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці", - зазначив Кличко.

Підприємці зазначають, що продовження роботи закладів громадського харчування на одну годину – до 23:00, сприятиме покращенню економічної ситуації у місті, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів.

Раніше всі заклади сфери громадського харчування працювали лише до 22:00, оскільки з 23:00 починалася комендантська година. З березня 2023 року у Києві комендантська година починається з 00:00.

З другого дня війни ресторани, що входять до Асоціації, розгорнули в Києві 21 одну кухню та щодня годують безкоштовно 178 організацій: частини ЗСУ, лікарні, дитячі будинки та будинки для людей похилого віку, поліцію, територіальну оборону, людей у бомбосховищах та багатьох нужденних.

Прохання про продовження роботи закладів громадського харчування підписало 80 рестораторів та власників мереж.

Варто зазначити, що Кличко пообіцяв розглянути це питання найближчим часом.