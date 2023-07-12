Події

17:10 12.07.2023

Норвегія передасть Україні ще дві пускові установки NASAMS - Міноборони

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Норвегія передасть Україні ще дві пускові установки NASAMS - Міноборони

Два центри управління вогнем і дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS передадуть українській стороні, повідомляється у твіттері Міністерства оборони Норвегії в середу.

"Норвегія передає Україні пакет підтримки NASAMS, що містить два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечує довговічність, забезпеченість і гнучкість уже переданої ППО", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Раніше норвезька влада у співпраці зі США передала Україні дві системи ППО NASAMS.

 

Теги: #норвегія #nasams

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