Норвегія передасть Україні ще дві пускові установки NASAMS - Міноборони

Два центри управління вогнем і дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS передадуть українській стороні, повідомляється у твіттері Міністерства оборони Норвегії в середу.

"Норвегія передає Україні пакет підтримки NASAMS, що містить два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечує довговічність, забезпеченість і гнучкість уже переданої ППО", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Раніше норвезька влада у співпраці зі США передала Україні дві системи ППО NASAMS.