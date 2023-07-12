Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю постраждали 5 осіб, із них одна дитина - ДСНС

У середу вдень ворог здійснив атаку на Запоріжжя, попередньо постраждали п'ятеро осіб, серед них одна дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"12 липня близько 13:00 ворог здійснив атаку на місто Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждали п'ятеро осіб, з них одна дитина. Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували каретами швидких до лікарень", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Зазначається, що психологи супроводили додому одну з постраждалих через її погане самопочуття.

Від ГУ ДСНС для робіт залучалися 12 рятувальників і дві одиниці техніки.