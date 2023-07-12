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15:21 12.07.2023

Заступнику директора "Київавтодору" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту - прокуратура

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Заступнику директора "Київавтодору" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту - прокуратура

Голосіївський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику директора КК "Київавтодор", його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ексдиректору одного зі столичних комунальних підприємств, який наразі працює заступником директора КК "Київавтодор". Посадовець підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні, опублікованому в середу.

Зазначається, що термін дії постанови - до 6 вересня 2023 року включно.

Згідно з цією постановою, підозрюваний має прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками КК "Київавтодор", комунального підприємства, яке він очолював, та підрядної організації; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі нагадують, що посадовцю повідомлено про підозру в межах кримінального провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків із нержавіючої сталі.

Слідство встановило, що технічні та якісні характеристики обладнання, яке було поставлено та встановлено, не відповідають нормам ДСТУ.

Унаслідок службової недбалості фігуранта, який на той час обіймав посаду директора комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів Печерського району м. Києва", було завдано збитків територіальній громаді на загальну суму майже 2 млн грн.

Теги: #суд #чиновник #київавтодор #запобіжний_захід

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