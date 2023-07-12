У Запоріжжі внаслідок вибуху постраждали 6 осіб, трьох госпіталізовано, серед них - дитина

У Запоріжжі приблизно о 12:30 прогримів вибух, унаслідок якого постраждало шестеро осіб, відомо про трьох госпіталізованих, серед них - дитина, повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.

"Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об'єкта, є повідомлення про 6 постраждалих, 3 госпіталізовано, одна з яких дитина на обстеженні. Одна жінка з рваною раною ноги, інші — осколкові середньої і легкої важкості", - зазначив Власюк, передає "Суспільне".