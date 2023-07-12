Події

14:40 12.07.2023

Мінкультури презентує проєкт зі встановлення тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві 13 липня

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Мінкультури презентує проєкт зі встановлення тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві 13 липня

Міністерство культури та інформаційної політики презентує проєкт зі встановлення тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві 13 липня.

"13 липня о 13.00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні за адресою вул. Лаврська, 27 відбудеться брифінг, присвячений реалізації масштабного проєкту МКІП – встановленню тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що подія має велике історичне значення, адже українці продовжують позбуватися радянських символів.

"В Україні триває процес подолання наслідків комунізації та русифікації. Окрім того, 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб у додатку "Дія". Опитування відбулося минулого року", - зазначили у відомстві.

На брифінгу представники Мінкультури та партнери розкажуть про етапи, фінансування, виклики та рішення, інші деталі проєкту заміни герба СРСР на тризуб на щиті монумента "Батьківщина-мати".

Теги: #мінкультури #батьківщина_мати

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