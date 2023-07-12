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13:40 12.07.2023

Гарантії від країн G7 можуть стати "парасолькою безпеки" для України - Зеленський

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Гарантії від країн G7 можуть стати "парасолькою безпеки" для України - Зеленський

Надання Україні гарантій безпеки "Великою сімкою" може стати "парасолькою безпеки" для України, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі в середу.

"Це не додаткові гарантії. У нас немає реальних гарантій безпеки від наших партнерів, я маю на увазі, юридичних. У нас є фактичні гарантії безпеки, фінансові, санкційні, і це справді допомога і обороні", - сказав він.

"Дуже важливо, що це може стати першим юридичним документом. Який символізує, що в нас є така парасолька, парасолька безпеки, а потім уже Україна матиме документи щодо двосторонніх відносин із кожною з держав-гарантів безпеки", - сказав президент.

За його словами, "там будуть, у принципі, всі ті речі, які ми сьогодні маємо, або ті речі, яких нам не вистачає, як ППО, літаки, авіація, ці речі, вони обов'язково будуть на двосторонньому рівні".

"Цей документ дає можливість, окрім країн "сімки", долучитися. Ми сьогодні вже почали говорити з деякими партнерами, які є нашими друзями, але яких немає у складі "сімки". Мені здається, що це новий етап, дуже важливий", - сказав Зеленський.

Теги: #україна #гарантії #g7 #зеленський

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