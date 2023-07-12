Зеленський і Трюдо обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Джастін Трюдо провели переговори на полях саміту НАТО у Вільнюсі, де сторони обговорили продовження надання посиленої військово-технічної допомоги від партнерів Україні.

"Під час переговорів у форматі тет-а-тет та за участю делегацій Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили продовження надання Україні посиленої військово-технічної допомоги від партнерів до повного звільнення всіх тимчасово окупованих територій нашої країни", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Також під час зустрічі Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на фронті.

"Було наголошено на важливості подальшого посилення захисту українського неба та участі Канади в коаліції винищувачів", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, під час зустрічі сторони обговорили питання підготовки до проведення глобального саміту з імплементації Формули миру президента Зеленського.

У свою чергу президент України відзначив принципову позицію Канади щодо відсутності альтернативи членству України в НАТО.

Він також подякував Трюдо за нещодавній візит до столиці, а також Канаді та її населенню за надання допомоги від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

"Ми справді можемо розраховувати на вас. Ми боремося за наші спільні цінності. І моя велика подяка за всю підтримку з боку вашого уряду. Я радий, що ми можемо поспілкуватися сьогодні. Нам потрібна ваша підтримка, і впевнений, що вона буде", - наголосив Зеленський.

Крім цього, він висловив подяку Канаді за підтримку питання надання гарантій безпеки для України.