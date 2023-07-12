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10:58 12.07.2023

Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію "Довженко-Центру"

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Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію "Довженко-Центру"

Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію "Довженко-Центру".

"Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію "Довженко-Центру". Ми вдячні нашим прихильникам за громадський контроль", - ідеться в повідомленні Центру у фейсбуці.

В організації також подякували третій стороні в судовому спорі - Міністерству культури та інформаційної політики - за виваженість і підтримку у справі проти Держкіно.

Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада 2022 року призначила Юлію Каждан виконувачкою обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно і заявив, що не визнає процедуру призначення нового керівника, а пізніше не допустив в.о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада 2022 року в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Каждан подала у відставку. Новим в. о. призначено Андрія Алфьорова, але він так і не вступив на посаду.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру", у якому перемогла колишня очільниця Гончарук, але контракт із нею підписано не було.

Теги: #суд #держкіно #довженко_центр

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