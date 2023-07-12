Події

10:41 12.07.2023

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 24 тис. осіб

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Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявляє, що до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про більше ніж 24 тис. осіб.

"У реєстрі безвісти зниклих, який було відкрито на початку травня, на сьогодні внесено понад 24 тис. людей", - сказав Котенко на пресконференції в середу в Києві.

Він зазначив, що понад 8 тис. осіб було знайдено, з яких 60% живі й перебувають або перебували в полоні.

Крім того, є інформація про майже 8 тис. осіб, про яких відомо можливе місце їх перебування або місце загибелі.

Водночас Котенко поскаржився, що на сьогодні немає жодної інформації про приблизно 7 тис. зниклих безвісти.

Серед іншого, за його словами, на сьогодні розшукують понад 300 осіб, зниклих безвісти з 2014 року.

Теги: #реєстр #зниклі_безвісти

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