Глава Єврокомісії не виключає швидкого вступу України до ЄС

Прогрес України в реалізації реформ, необхідних для вступу до ЄС, вражає, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Швидкість, з якою Україна прагне до членства в ЄС,... прекрасна, вражаюча. Це заснований на досягненнях процес, і ми бачимо, з яким ентузіазмом та інтенсивністю Україна проводить реформи і стрімко рухається до членства в ЄС", - заявила голова ЄК журналістам у середу у Вільнюсі.

"Я твердо впевнена, що якщо вони продовжуватимуть у тому самому дусі, то незабаром доб'ються успіху", - додала вона.

Фон дер Ляєн в межах Вільнюського саміту НАТО візьме участь у зустрічі з лідерами і партнерами Альянсу.