Події

09:10 12.07.2023

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

1 хв читати
Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Понад 1546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 12 липня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули і понад 1052 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 472, Харківській - 297, Київській - 129, Херсонській - 116, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

11 липня внаслідок обстрілу ворогом Херсона постраждала 8-річна дівчинка, наголошують у повідомленні.

Теги: #діти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 11.07.2023
На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

22:09 11.07.2023
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

19:47 11.07.2023
Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

19:18 11.07.2023
Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

18:46 11.07.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

14:17 11.07.2023
ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

17:58 10.07.2023
Серед українців в Україні 30% вважають, що для перемоги потрібно більше року, серед українців у Європі таких 40% - опитування

Серед українців в Україні 30% вважають, що для перемоги потрібно більше року, серед українців у Європі таких 40% - опитування

10:56 10.07.2023
Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом

Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом

21:56 09.07.2023
У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну

У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну

13:15 09.07.2023
Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі

Глава Єврокомісії не виключає швидкого вступу України до ЄС

ЗСУ за добу знищили 510 окупантів - Генштаб

В українському небі ППО ліквідувала 11 із 15 "шахедів"

Росіяни атакували Київ "шахедами", всі ворожі цілі ліквідовано - КМВА

ОСТАННЄ

Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі

Унаслідок обстрілів у Торецьку поранено одну особу, пошкоджено 12 будинків

Кабмін урегулював надання статусу УБД цивільним добровольцям, які брали безпосередню участь у захисті України

Глава Єврокомісії не виключає швидкого вступу України до ЄС

Естонія розширює можливості прийому військ НАТО

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено пенсіонера - Синєгубов

Чернєв: Ми не маємо запрошення до НАТО на словах, але ми маємо його на ділі

Двох осіб госпіталізовано внаслідок атаки об'єкта нежитлової інфраструктури на Черкащині - ОВА

ЗСУ за добу знищили 510 окупантів - Генштаб

В українському небі ППО ліквідувала 11 із 15 "шахедів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА