Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Понад 1546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 12 липня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули і понад 1052 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 472, Харківській - 297, Київській - 129, Херсонській - 116, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

11 липня внаслідок обстрілу ворогом Херсона постраждала 8-річна дівчинка, наголошують у повідомленні.