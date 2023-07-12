Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено пенсіонера - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів і з використанням авіації населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок удару керованою авіабомбою по с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено чотири приватні будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Також він повідомив, що у Вишневому Ізюмського району через ворожі обстріли горіли складські приміщення з насінням соняшнику, а в Хатньому Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу.