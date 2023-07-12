ЗСУ за добу знищили 510 окупантів - Генштаб

ЗСУ минулої доби ліквідували 510 окупантів, 33 БпЛА, 17 артилерійських систем, сім бронемашин і 19 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомили в Генштабі в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 235530 (+510) осіб ліквідовано, танків - 4090 (+1) од., бойових броньованих машин - 7990 (+7) од., артилерійських систем - 4402 (+17) од., РСЗВ - 674 (+2) од., засобів ППО - 415 (+1) од., літаків - 315 (+0) од., вертольотів - 310 (+0) од., БпЛА оперативно-тактичного рівня - 3726 (+33), крилатих ракет - 1271 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6978 (+12) од., спеціальної техніки - 647 (+7)", - зазначено в повідомленні.

Дані уточнюються.