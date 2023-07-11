У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

Вивчення перспектив залізничного сполучення ЄС з Україною та Молдовою дає основу для запуску проєкту використання колії європейської ширини на ключових лініях, повідомила Європейська комісія (ЄК).

Відповідне дослідження опубліковано у вівторок Єврокомісією та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

"Будівництво першої європейської залізничної колії в Україні та Молдові, що дасть змогу з'єднати їхні залізниці з Польщею та Румунією, наблизить ці країни до єдиного ринку ЄС. Завдяки цьому дослідженню ми закладаємо основу для довгострокових рішень, підтримуючи Україну в її торгівлі та відновленні", - заявила членкиня ЄК з транспорту Адіна Велян.

Відповідність залізничних ліній України та Молдови європейському стандарту ширини колії, за її словами, також поліпшить умови для поїздок громадян цих країн до Європи.

Проведене дослідження припускає, що європейську ширину колії на лініях до Львова і Кишинева має бути впроваджено "як перший крок до поліпшення сполучення між Польщею та Україною, а також між Румунією та Молдовою".

У дослідженні, крім того, оцінюється, як нові лінії європейського стандарту ширини стануть взаємодіяти з іншою мережею залізниць цих країн, де, як і раніше, буде використовуватися широка колія, наголошується в комюніке ЄК.