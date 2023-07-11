Північноатлантичний альянс ухвалив план посилення оборони

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про найпотужніше посилення оборонних можливостей альянсу з часів холодної війни.

"Союзники затвердили найповніший план оборони з кінця холодної війни для того, щоб боротися з двома головними загрозами - Росією і тероризмом", - сказав Столтенберг у вівторок на пресконференції у Вільнюсі після першого дня засідань саміту НАТО.

За його словами, "відповідно до нових планів 300 тис. військ перебуватимуть у високому ступені готовності".

Для посилення стримування й оборони, продовжив генсек, було узгоджено спільний план оборонного виробництва "для того, щоб забезпечити закупівлі, підвищити сумісність і збільшити рівень інвестицій".

"За останніми підрахунками, витрати європейських союзників і Канади на оборону зростуть на 8,3% у 2023 році. Це найбільше зростання за останні десятиліття. З 2014 року ці країни інвестували додатково в оборону $450 млрд. Одинадцять союзників по НАТО досягли або перевищили пороговий показник у 2% ВВП. Кількість таких союзників наступного року значно зросте", - заявив Столтенберг.

Він також повідомив, що у Вільнюсі глави держав і урядів країн НАТО "ухвалили зобов'язання інвестувати щонайменше 2% ВВП на рік на цілі оборони".

Водночас, за словами Столтенберга, союзники "підтвердили, що в багатьох випадках оборонні витрати, вищі за 2% від ВВП, будуть необхідні для того, щоб подолати брак ресурсів і забезпечити потреби", спричинені складнішою, ніж раніше, ситуацією у сфері безпеки.

Також він зазначив, що союзники по НАТО погодилися спрямовувати щонайменше 20% від своїх оборонних бюджетів на розробку основної бойової техніки. Столтенберг закликав зберегти технологічну перевагу альянсу, продовжити модернізацію його сил, упроваджувати інноваційні технології.