Події

19:18 11.07.2023

Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

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Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і три удари - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили три пункти управління, десять артилерійських засобів російських окупантів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #рф #війна #ворог

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