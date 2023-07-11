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19:11 11.07.2023

11 країн уклали угоду про те, що з кінця літа українські пілоти проходитимуть навчання на F-16

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11 країн уклали угоду про те, що з кінця літа українські пілоти проходитимуть навчання на F-16

Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція і Великобританія домовилися почати підготовку українців на F-16.

"Була офіційно формалізована навчальна коаліція F-16. До коаліції входять Бельгія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Велика Британія та Швеція. Коаліцію очолюють Данія і Нідерланди", - йдеться в повідомленні Міноборони Данії.

Очікується, що навчання розпочнеться наприкінці літа і має, серед іншого, проходити в Данії.

У спільній заяві міністри оборони Бельгії, Канади, Данії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великої Британії заявили, що поділяють переконання, що подальша підтримка України має першочергове значення у світлі жорстокої та неспровокованої агресії Росії.

"Сторони домовилися, що для надання допомоги Україні в захисті її повітряного простору вони створять спільну коаліцію з навчання Повітряних сил України експлуатації та обслуговуванню винищувачів F-16, відповідно до необхідних дозволів і з можливістю включити інші типи винищувачів на більш пізньому етапі", - йдеться в тексті заяви.

Сторони домовилися розпочати підготовку відповідних українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу, що забезпечить пілотів базовими можливостями експлуатації, обслуговування та технічного обслуговування винищувачів F-16. Це включає надання відповідного обладнання, інструкторів та іншого персоналу для такого навчання.

"Усі заходи з навчання проводитимуться за межами України", - заявили міністри.

Зі свого боку Резніков у твіттері подякував Данії та Нідерландам за їхнє лідерство в цьому процесі. "Офіційно: створено коаліцію з навчання F-16 ВПС України! Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали меморандум із викладенням умов. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їхнє лідерство в цьому процесі. Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання; можливе включення до програми інших типів винищувачів", - написав міністр оборони України.

Теги: #навчання #захід #пілоти

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