Резніков і Лекорню підписали у Вільнюсі угоду, процес закупівлі та постачання зброї Україні буде спрощено

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, які прибули до Вільнюса на саміт НАТО, підписали угоду, згідно з якою військова допомога Україні збільшиться на €170 млн, а процес закупівлі та постачання зброї Україні буде спрощено.

"Сьогодні у Вільнюсі ми підписали угоду між міністерствами оборони України та Франції. Військова допомога Україні збільшиться на €170 млн; процес закупівлі та постачання зброї Україні буде спрощено; закладено підґрунтя для спільного виробництва запасних частин і технічного обслуговування іноземного озброєння і техніки. Дякую моєму колезі Себастьяну Лекорню", - написав Резніков у твіттері.