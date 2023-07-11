Україна та Швеція мають намір домовитися про співпрацю щодо оборонних закупівель

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між урядами України та Швеції про співпрацю щодо оборонних закупівель.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проєкт угоди між урядом України в особі Міністерства оборони та Королівством Швеція в особі Шведської адміністрації з оборонної техніки про співпрацю з оборонних закупівель і пов'язаних питань.

Зазначається, що угода передбачає порядок співробітництва зі шведською стороною щодо закупівель та надання супутніх послуг у сфері озброєння та військової техніки.

Очікується, що реалізація угоди надасть додаткову можливість щодо постачання сучасних зразків озброєння шведського виробництва.