Події

17:29 11.07.2023

Україна та Швеція мають намір домовитися про співпрацю щодо оборонних закупівель

1 хв читати
Україна та Швеція мають намір домовитися про співпрацю щодо оборонних закупівель

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між урядами України та Швеції про співпрацю щодо оборонних закупівель.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, схвалено проєкт угоди між урядом України в особі Міністерства оборони та Королівством Швеція в особі Шведської адміністрації з оборонної техніки про співпрацю з оборонних закупівель і пов'язаних питань.

Зазначається, що угода передбачає порядок співробітництва зі шведською стороною щодо закупівель та надання супутніх послуг у сфері озброєння та військової техніки.

Очікується, що реалізація угоди надасть додаткову можливість щодо постачання сучасних зразків озброєння шведського виробництва.

 

Теги: #швеція #оборонні_закупівлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 11.07.2023
Байден привітав рішення президента Туреччини підтримати заявку Швеції на приєднання до НАТО

Байден привітав рішення президента Туреччини підтримати заявку Швеції на приєднання до НАТО

23:56 10.07.2023
Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

16:32 07.07.2023
"Євробачення-2024" відбудеться у шведському місті Мальме

"Євробачення-2024" відбудеться у шведському місті Мальме

19:40 06.07.2023
Столтенберг сподівається до саміту у Вільнюсі усунути перешкоди на шляху Швеції до НАТО

Столтенберг сподівається до саміту у Вільнюсі усунути перешкоди на шляху Швеції до НАТО

15:11 27.06.2023
Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Швеції вступ України до НАТО та ЄС

Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Швеції вступ України до НАТО та ЄС

18:16 26.06.2023
Швеція виділить Україні майже 32,5 млн євро гуманітарної допомоги

Швеція виділить Україні майже 32,5 млн євро гуманітарної допомоги

18:28 16.06.2023
Українські пілоти навчатимуться на літаках JAS 39 Gripen - уряд Швеції

Українські пілоти навчатимуться на літаках JAS 39 Gripen - уряд Швеції

19:33 04.06.2023
Столтенберг укотре закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції в НАТО

Столтенберг укотре закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції в НАТО

19:45 30.05.2023
Столтенберг вважає можливим домовитися з питання членства Швеції в НАТО ще до липневого саміту

Столтенберг вважає можливим домовитися з питання членства Швеції в НАТО ще до липневого саміту

23:31 25.05.2023
Повноправне членство в НАТО Швеції та Фінляндії внаслідок агресії РФ стане приводом для приєднання України до Альянсу

Повноправне членство в НАТО Швеції та Фінляндії внаслідок агресії РФ стане приводом для приєднання України до Альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВАКС продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

НАТО не запросить Україну до переговорів про членство, але прибере з вимог ПДЧ - джерело

Зеленський прибув до Вільнюса, де відбувається саміт НАТО

Росіяни обстрілюють Херсон, попередньо двох людей поранено – голова ОВА

Окупанти спробували знову наступати біля Бахмута, але були розбиті - Сирський

ОСТАННЄ

ВАКС продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

НАТО не запросить Україну до переговорів про членство, але прибере з вимог ПДЧ - джерело

Зеленський прибув до Вільнюса, де відбувається саміт НАТО

Проїзд розв'язкою на перетині Богатирської та Полярної відкриють до кінця року - мер Києва

Унаслідок обстрілів Херсона постраждали п'ятеро людей, серед них є дитина - голова ОВА

Українець з інвалідністю, якому в Тель-Авіві відмовили в посадці на літак, не служив у ЗСУ - МЗС

Кваліфікаційний курс ССО України пройшла перша жінка-військова

Делегація ТЧХУ відвідала Аргентину

Росіяни обстрілюють Херсон, попередньо двох людей поранено – голова ОВА

ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА