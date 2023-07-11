Події

13:48 11.07.2023

В Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградальсфьядль

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В Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградальсфьядль

В Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградальсфьядль, розташований за 40 км від столиці Рейк'явіка, передають європейські ЗМІ.

За інформацією агентство ЕФЕ, виверження вулкана наразі не вплинуло на авіасполучення.

Згідно з даними Sky News, метеорологічне управління Ісландії заявило, що "виверження невелике, і наразі немає викиду попелу в атмосферу". Влада закликає місцевих жителів не ходити до місця події, оскільки там можуть накопичуватися вулканічні гази.

Вулкан почав вивергати лаву пізно ввечері 10 липня.

Фаградальсфьядль вивергається втретє поспіль за останні три роки. Раніше це відбувалося вже в серпні 2022 року та у вересні 2021 року.

Для Ісландії характерна значна вулканічна активність, оскільки на ній розташовано кілька гірничо-вулканічних систем. У 2010 році виверження вулкана Ейяфьядлайокюдль призвело до проблем з авіасполученням над більшою частиною території Західної Європи.

Теги: #вулкан #ісландія

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