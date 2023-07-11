Події

13:45 11.07.2023

Окупанти спробували знову наступати біля Бахмута, але були розбиті - Сирський

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Окупанти спробували знову наступати біля Бахмута, але були розбиті - Сирський

Російські окупанти спробували організувати наступ у районі с. Берхівка Бахмутської громади Донецької області, проте були розбиті і залишили свої позиції, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Наступальні дії 225 окремого штурмового батальйону на берхівському напрямку. Росіяни підтягнули резерви і здійснили спробу контратаки. Але наші воїни професійно розбили ворога та зайняли позиції. Рухаємося вперед", - написав Сирський у телеграмі у вівторок.

 

Теги: #бахмут #сирський

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