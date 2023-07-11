Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція ухвалила рішення про передачу Україні ракет дальнього радіусу дії.

"Франція робить основний внесок у зміцнення НАТО на її східному фланзі. І тоді, зважаючи на ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки, і надати українцям можливості дальнього удару, зберігаючи водночас ясність і послідовність нашої доктрини, тобто даючи змогу Україні захищати свою територію", - сказав Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі у вівторок.

"Тому ми ухвалили рішення про постачання в Україну нових ракет дальнього радіусу дії", - зазначив президент Франції.