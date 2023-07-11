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12:22 11.07.2023

Стефанішина: Доки триває повномасштабна війна, про членство в НАТО не може йтися, але Україна націлена на період після її завершення

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Стефанішина: Доки триває повномасштабна війна, про членство в НАТО не може йтися, але Україна націлена на період після її завершення

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що доки триває повномасштабна війна, про членство України в НАТО не може йтися, але держава націлена на період після її завершення.

"Політичне запрошення - це лише перший крок у довгому процесі, але ми зможемо розпочати цей процес. Воно дасть "моральний поштовх" українцям для продовження боротьби", - сказала Стефанішина в інтерв'ю нідерландському виданню NOS напередодні Саміту НАТО у Вільнюсі.

За її словами, саміт буде успішним, якщо перед Україною буде взято чіткі зобов'язання.

Віцепрем'єрка наголосила, що наразі, доки триває повномасштабна війна, про членство в НАТО не може йтися, проте держава націлена на період після її завершення.

"Тоді Україна могла б стати членом Альянсу, а вже наразі могла б готуватися. Тому бажання для цього саміту НАТО полягає в тому, щоб Україна була офіційно запрошена до НАТО, як це сталося торік зі Швецією та Фінляндією", - наводить слова Стефанишиної її пресслужба.

Джерело: https://nos.nl/artikel/2482341-hoge-verwachtingen-in-oekraine-voor-navo-top-belangrijkste-top-in-15-jaar

Теги: #нато #стефанішина

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