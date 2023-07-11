Події

10:12 11.07.2023

У Краснодарі було застрелено командира підводного човна, причетного до ракетних обстрілів по Україні, - ГУР МО

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У Краснодарі було застрелено командира підводного човна, причетного до ракетних обстрілів по Україні, - ГУР МО

У понеділок у Краснодарі застрелено колишнього командира підводного човна "Краснодар" Чорноморського флоту ВМФ РФ Сергія Ржицького, причетного до ракетних атак по Україні, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"10 липня "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів із пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок уранці.

Зазначається, що через "рясний дощ у парку було безлюдно, тому немає свідків, які могли б повідомити деталі або впізнати нападника".

Підводний човен "Краснодар" є одним із шести проєкту "Варшавянка", які входять до складу Чорноморського флоту Військово-морського флоту країни-агресора. Кожен із таких човнів здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Відомо, що Ржицький був капітаном 2-го рангу і щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час він служив командиром підводного човна "Алроса". Після відправки "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодара".

 

Теги: #гур_міноборони

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