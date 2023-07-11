ППО Сил оборони за добу збили вертоліт і 26 ударних БПЛА

Українська протиповітряна оборона за добу знищила 26 ударних БПЛА, один розвідувальний безпілотник "Zala", три ударні БПЛА типу "Ланцет", чотири розвідувальні дрони, а також гелікоптер противника, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті успішної бойової роботи в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala".

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий гелікоптер (тип уточнюється), три ударні БПЛА типу "Ланцет" і чотири розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.