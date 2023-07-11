Події

08:19 11.07.2023

Примусової евакуації жителів прикордонної зони Сумщини не буде

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Екстреної та примусової евакуації мешканців п'ятикілометрової прикордонної зони на Сумщині не буде, за підрахунками влади, з населених пунктів, що обстрілюються ворогом, необхідно евакуювати близько 20 тис. осіб. Про це заявив під час брифінгу голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

"За нашими підрахунками, підпадає під евакуацію 20 тис. осіб. Загалом 15 громад, чотири райони. Найбільше населення буде евакуйовано - це в Сумському районі та Шосткинському. Зараз тривають підготовчі заходи. Я б хотів усім сказати, що екстреної евакуації не буде", - зазначив Артюх.

За його словами, евакуація розпочнеться і відбуватиметься в плановому порядку.

"Розпочнеться евакуація після того, як я особисто і комісія, яка буде в області створена згідно з керівними документами, переконається в готовності нових місць проживання і в готовності безпечно виконати евакуацію", - зазначив очільник Сумщини.

Він також наголосив, що обстріли місцевих громад з боку росіян почастішали вдвічі.

"За 2 місяці 1049 обстрілів було, тобто, порівняно з попередніми місяцями удвічі збільшилося ... 41 людина загинула, 71 поранено", - сказав Артюх.

Очільник ОВА також інформував про знищену інфраструктуру: "22 багатоквартирних житлових будинки, 188 приватних будівель знищено, 87 одиниць цивільної техніки, кілометри ліній електропередач".

За словами Артюха, крім обстрілів із різних видів зброї, окупанти атакують область і за допомогою диверсійних груп.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області ухвалено рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації мирного населення з населених пунктів, що розташовані в п'ятикілометровій прикордонній зоні.

Це рішення було схвалене у зв'язку зі збільшенням інтенсивності ворожих артилерійських обстрілів прикордонних громад.

 

 

 

Теги: #евакуація #обстріл #сумська_область

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