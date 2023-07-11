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08:05 11.07.2023

Байден привітав рішення президента Туреччини підтримати заявку Швеції на приєднання до НАТО

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Байден привітав рішення президента Туреччини підтримати заявку Швеції на приєднання до НАТО

Білий дім оприлюднив заяву президента США Джо Байдена з приводу рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо передання протоколу про приєднання Швеції в НАТО на ратифікацію до парламенту Туреччини.

"Я вітаю заяву, зроблену сьогодні ввечері Туреччиною, Швецією та генеральним секретарем НАТО, зокрема зобов'язання президента Ердогана передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів Туреччини для якнайшвидшої ратифікації", - ідеться в заяві Байдена.

Президент США наголосив, що "готовий працювати з президентом Ердоганом і Туреччиною над зміцненням оборони та стримування в євроатлантичному регіоні".

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із прем'єр-міністром Крістерссоном і Швецією як нашим 32-м союзником по НАТО. І я дякую генеральному секретарю НАТО Столтенбергу за його стійке керівництво", - наголошується в заяві.

 

 

 

Теги: #нато #україна_сша #швеція

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