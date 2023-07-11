Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", збито всі ворожі цілі

Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", усі ворожі цілі були збиті силами ППО, повідомив оперативну інформацію голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ворог вдруге цього місяця атакував Київ із повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.