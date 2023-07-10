Київ закликав міжнародну спільноту засудити дії РФ щодо незаконної примусової паспортизації українців

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту засудити дії Російської Федерації щодо незаконної примусової паспортизації російськими документами мешканців тимчасово окупованих територій України та утримуватися від їх визнання.

Як повідомляється в коментарі МЗС України, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" в понеділок, "6 липня 2023 року президент Російської Федерації підписав указ N 495 № "Про деякі питання, пов'язані з особливостями правового стану громадян Російської Федерації, які мають громадянство України", що передбачає перевірку незаконно паспортизованих російськими паспортними документами громадян України на предмет вчинення ними дій, спрямованих на реалізацію їхніх прав та обов'язків саме як громадянами України".

"Цей "нормативно-правовий акт" є черговим порушенням законних прав українців, які внаслідок збройної агресії РФ були змушені залишитися на тимчасово окупованих територіях або були примусово переміщені на територію держави-агресора", - заявляє українське зовнішньополітичне відомство.

Окрім цього, як йдеться в повідомленні, "за своєю суттю він є черговим репресивним кроком російської влади з пошуку "неблагонадійних", за їхньою логікою, українських громадян, які, порушуючи законодавство України та норми міжнародного права, були протиправно паспортизовані ідентифікаційними документами країни-агресора. Такі дії влади РФ, з правового погляду, є нікчемними і не несуть жодних правових наслідків. Натомість, вони нагадують спробу створити штучні правові підстави для залякування та інших засобів тиску".

"Будь-які документи, видані на тимчасово окупованих територіях України, є нікчемними і не мають юридичної сили. Примусова паспортизація російськими документами мешканців тимчасово окупованих територій України є протиправною і не є підставою для втрати громадянства", - йдеться в повідомленні.

"Українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або насильно переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", і надалі зберігатимуть громадянство України, незважаючи на будь-які "новації" російського законодавства в цій сфері", - зазначається в коментарі МЗС України.

Міністерство закордонних справ укотре наголошує, що "всі власники українських паспортів, які не пройшли передбачену українським законодавством процедуру виходу з громадянства, залишаються громадянами України і можуть розраховувати на захист своїх прав з боку Української держави".

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити такі дії Російської Федерації та утримуватися від визнання будь-яких документів, що видаються країною-агресором на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні МЗС України.