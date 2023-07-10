Події

19:07 10.07.2023

Кількість жертв унаслідок авіаудару по Оріхову збільшилася до п'яти осіб

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Кількість жертв унаслідок авіаудару по Оріхову збільшилася до п'яти осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару, завданого по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, зросла до п'яти осіб, повідомляє голова ОВА Юрій Малашко.

"На жаль, уже п'ятеро (загиблих - ІФ-У). Щойно дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка", - сказав Малашко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" ввечері в понеділок.

Він також зазначив, що під час розбору завалів ворог знову обстріляв Оріхів, поранення дістала одна людина.

Як повідомлялося, у неділю біля 13:00 години російські війська завдали авіаудару по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в житловому кварталі міста, де в цей час перебували люди. Унаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Врятовано з-під завалів 11 осіб, їх передали лікарям швидкої допомоги. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.

Теги: #атака #жертви #запорізька

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