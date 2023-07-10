Події

17:58 10.07.2023

Серед українців в Україні 30% вважають, що для перемоги потрібно більше року, серед українців у Європі таких 40% - опитування

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Серед українців в Україні 30% вважають, що для перемоги потрібно більше року, серед українців у Європі таких 40% - опитування

Українці за кордоном песимістичніші в оцінці часових рамок закінчення війни: серед українців в Україні 30% вважають, що для перемоги потрібно більше року, серед українців у Європі таких 40%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-10 липня 2023 року серед громадян України, які на сьогодні проживають на її території, а також українців, які на сьогодні перебувають за кордоном.

"Результати опитувань в Україні та у Європі демонструють певні відмінності у оцінці тривалості війни респондентами. Так, серед українців в Україні 32% вважають, що Україні для перемоги потрібно пів року-рік, 30% - більше року, 17% вірять, що для її досягнення потрібно декілька місяців, або й менше", - ідеться в пресрелізі СГ "Рейтинг" за підсумками соцдослідження.

Водночас, як повідомляється, "серед українців у Європі переважає думка, що для перемоги потрібно більше ніж рік (40%), 23% вважають, що на це потрібно пів року-рік, і лише 12% вірять у її досягнення в найближчій перспективі. 3% українців у Європі взагалі не вірять у перемогу України. В Україні таких - 1%".

Соціологи також відзначають відмінності в макрорегіональному розрізі серед тих українців, які проживають в Україні. "Так, більше тих, хто вірить у відносно короткі терміни досягнення перемоги серед мешканців центру, заходу та півдня. Менш оптимістичні або ж невизначені оцінки дають мешканці сходу та столиці", - зазначається в повідомленні.

Опитування в Україні: аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження не більше ніж 2,2%. Терміни проведення: 7-10 липня 2023 р.

Опитування українців у Європі: аудиторія: українці віком від 18 років і старше, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24.02.2022. Географія країн: 31 країна Європи. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Онлайн-опитування відбувалося на платформі онлайн-досліджень Rating Online. Похибка репрезентативності дослідження не більше ніж 3,2%. Терміни проведення: 4-10 липня, 2023 р.

 

Теги: #рейтинг #опитування #війна

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