Події

12:32 10.07.2023

У західних, східних та південно-східних областях очікуються дощі, місцями грози

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У західних, східних та південно-східних областях очікуються дощі, місцями грози

У вівторок, 11 липня, удень у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях подекуди короткочасні дощі та грози, уночі опадів не прогнозується, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 20-25°, на півдні України вночі 15-20°, удень 24-29°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 11 липня найвища температура вдень була 33,7° у 1885 р., найнижча вночі 8,8° у 1935 р.

У середу, 12 липня, удень в Україні без опадів, лише вночі в південно-східних областях і в Карпатському регіоні короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в південній частині країни вночі 16-21°, удень 27-32°, на решті території вночі 12-17°, удень 21-26°, у західних областях 24-29°.

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 23-25°.

Теги: #погода #прогноз

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