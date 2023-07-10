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09:58 10.07.2023

Підтримують вступ до НАТО 89% українців - соцопитування КМІС

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Підтримують вступ до НАТО 89% українців - соцопитування КМІС

Абсолютна більшість українців (89%) хочуть бачити Україну у складі НАТО, причому в усіх регіонах абсолютна більшість підтримує такий крок: від 79% на сході до 93% на заході країни, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 травня по 5 червня.

Водночас проти вступу до НАТО висловилися 8% опитаних, 3% не змогли відповісти. "Тобто суспільство нарешті консолідувалося щодо цього питання і демонструє єдиний погляд", - зазначають у КМІС.

Лише для 18% опитаних прийнятним буде відмовитися від вступу до НАТО заради встановлення миру, а для 76% така ціна неприйнятна. У регіональному вимірі від 67% на сході до 81% на заході України вважають таку поступку неприйнятною для встановлення миру.

Також більшість українців перестали підтримувати заміну "гарантіями безпеки" повноцінного членства в НАТО, зазначають у КМІС. Якщо в травні 2022 року 39% опитаних наполягали на вступі до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати натомість "гарантії безпеки", то до травня 2023 року громадська думка помітно змінилася: до 58% зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві в НАТО, а частка тих, для кого прийнятними є "гарантії безпеки", знизилася до 29%. При цьому ті, хто наполягає на вступі до НАТО, переважають у всіх макрорегіонах України.

Опитування проводилося серед 1029 респондентів з усіх підконтрольних уряду регіонів методом телефонних інтерв'ю. Похибка за звичайних обставин не перевищує 3,4%.

Теги: #нато #опитування #кміс

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