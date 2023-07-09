Події

19:59 09.07.2023

ЗС України за добу вразили три ворожі райони зосередження, два артустановки та дві станції РЕБ

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ЗС України за добу вразили три ворожі райони зосередження, два артустановки та дві станції РЕБ

Збройні сили України за добу вразили 3 райони зосередження російських окупантів, 2 артилерійські установки і 2 станції РЕБ, повідомляє Генеральний штаб.

Так, Повітряні сили за добу завдали 1 удару по району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях і 2 станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Своєю чергою, противник завдав 27 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

"Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголосили у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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