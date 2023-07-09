Президент Латвії: Ми допомагатимемо Україні до повної її перемоги

Латвія буде всебічно підтримувати Україну до повної перемоги у війні з Росією, заявив президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс.

"Україна в наших помислах. Ми робимо все для української перемоги. Ми будемо допомагати усім, чим можливо. До повної вашої перемоги", - запевнив він голову Верховної Ради Руслана Стефанчука під час зустрічі зі спікерами парламентів Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Німеччини та України, повідомляє пресслужба Верховної Ради в неділю.

Спікери парламентів країн Європейського Союзу також висловили повну готовність продовжувати підтримувати Україну в її євроатлантичному та євроінтеграційному просуванні.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 9-10 липня з робочим візитом перебуватиме в Латвійській Республіці.

У Ризі Стефанчук візьме участь у Саміті голів парламентів Латвії, Литви, Естонії, Сейму Республіки Польща та України. Ця зустріч стане останнім парламентським заходом високого рівня напередодні саміту НАТО, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі.

Програма візиту також передбачає зустрічі з новообраним президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевічсом, експрезидентом Егілсом Левітсом, а також - переговори зі спікером Сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом і прем'єр-міністром Крішьянісом Каріньшем.