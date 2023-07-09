Події

17:08 09.07.2023

Рух у Києві на Броварському проспекті від вул.Братиславської до вул.Будівельників перекрито через пожежу на АЗС

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Через пожежу на АЗС перекрито рух на проспекті Броварському від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників, повідомляє патрульна поліція Києва.

"Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться в повідомленні патрульної поліції столиці в неділю.

Як повідомлялося, на Броварському проспекті сталася пожежа на АЗС, постраждало троє людей.

 

Теги: #проспект #перекриття

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