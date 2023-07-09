Зеленський провів на Волині нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні

Під час робочої поїздки до Волинської області президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні.

"Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація в прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших сил оборони та безпеки і всієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. П'яте: робочі місця", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

Зі свого боку пресслужба президента повідомила, що начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також соціально-економічну ситуацію в області.

Учасники наради заслухали доповідь командувача ОУВ "Волинь" Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи щодо посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.

Луцький міський голова Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року.

Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.