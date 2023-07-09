Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

Внаслідок обстрілу російськими військовими міста Херсона зафіксовано влучання по території суднобудівного заводу, одна людина дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у неділю вранці в телеграмі.

Загалом за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, "Градів" і БПЛА по області.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.