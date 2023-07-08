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18:44 08.07.2023

Більшість німців підтримують вступ України в НАТО - опитування

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Більшість німців підтримують вступ України в НАТО - опитування

Понад половина громадян Німеччини висловлюється на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі, пише Європейська правда в суботу з посиланням на опитування, проведене компанією YouGov на замовлення інформагентства DPA.

"Згідно з опитуванням, 42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії, тоді як 13% підтримують негайне членство Києва, поки тривають бойові дії. При цьому 29% респондентів – принципово проти приєднання України до Альянсу", - йдеться в повідомленні.

Водночас 58% німців висловилися на підтримку негайних переговорів між Україною та РФ із метою припинення війни. Проти такого сценарію 26% опитаних, ще 16% не визначилися з відповіддю.

 

Теги: #нато #опитування #німеччина

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