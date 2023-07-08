Через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів у 10 областях країни

Станом на 8 липня через негоду в країні знеструмлено понад 300 населених пунктів у 10 областях, повідомило Міністерство енергетики України в суботу.

"Унаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, у 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт. Найбільше – на Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, Полтавщині", - зазначили у відомстві.

Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях. Тривають відновлювальні роботи.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалася 45 населених пунктів у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях", - доповнили картину дня в Міненерго.

Крім того, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів, поінформували в міністерстві.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.